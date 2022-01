Conflit en Ukraine : le risque de conflit est "réel", avertit le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg

L'Otan s'inquiète du risque réel de conflit en Ukraine avec la poursuite du renforcement militaire de la Russie à ses frontières et doit se préparer à un échec de la diplomatie, a averti vendredi le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg.

"Le renforcement militaire de la Russie se poursuit autour de l'Ukraine et est accompagné d'un discours menaçant de Moscou si ses exigences ne sont pas acceptées. Or, elles sont inacceptables et le risque d'un nouveau conflit est réel", a-t-il déclaré à l'issue d'une réunion en visioconférence avec les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Alliance.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Otan se réunissaient vendredi à Bruxelles pour arrêter leur position collective dans le cadre des prochaines discussions avec Moscou visant à désamorcer les tensions concernant l'Ukraine.