Conflit en Ukraine: le chancelier allemand Olaf Scholz et Joe Biden ont discuté des tensions entre Russie et Ukraine

Le président américain Joe Biden a dit vendredi s'être entretenu avec le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, avec qui il a discuté des tensions entre la Russie et l'Ukraine.

"J'ai parlé aujourd'hui avec le chancelier allemand Olaf Scholz pour le féliciter. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui sur l'ensemble des défis mondiaux, y compris les tentatives transatlantiques de faire face au renforcement militaire déstabilisateur de la Russie le long de la frontière ukrainienne", a-t-il tweeté.

MM. Biden et Scholz "ont réaffirmé les liens étroits entre l'Allemagne et les Etats-Unis et leur volonté de les consolider et de les approfondir", a précisé un porte-parole du chancelier allemand dans un communiqué.

Cet entretien téléphonique est le dernier en date de plusieurs appels de M. Biden à des dirigeants étrangers. Mardi, le président américain a ainsi parlé à son homologue russe Vladimir Poutine, en le menaçant de sanctions en cas d'attaque contre l'Ukraine.

Il a ensuite parlé dans la semaine à plusieurs puissances européennes ainsi qu'au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les Occidentaux accusent depuis plus d'un mois la Russie d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne. Le Kremlin assure répondre à des "provocations".

Les tensions avec Moscou réveillent le spectre d'une flambée meurtrière en Ukraine, pays déchiré depuis sept ans par une guerre entre Kiev et des séparatistes pro-russes.