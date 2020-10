Conflit en Ukraine : deux soldats tués dans l'est de l'Ukraine, Kiev dénonce une "escalade"

Deux soldats ont été tués vendredi par des tirs de séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'armée ukrainienne, en accusant la Russie de chercher à "faire échouer" la trêve en vigueur depuis trois mois.

Les séparatistes ont tiré sur les positions ukrainiennes dans les environs du village de Vodiané, près de la mer d'Azov, à l'aide de lance-grenades, tuant deux militaires, a déclaré dans un communiqué le commandant de l'opération militaire ukrainienne Volodymyr Kravtchenko.

Faire échouer l'accord

"Cette insolence montre que les formations militaires russes cherchent à faire échouer l'accord" sur la trêve, a-t-il souligné. Depuis le début du cessez-le-feu actuel le 27 juillet, un soldat avait déjà été tué début septembre.

Un porte-parole de la délégation ukrainienne chargée des négociations de paix a dénoncé une "escalade".

"Nous considérons que ce qui s'est passé sont des violations isolées" de la trêve, a déclaré ce porte-parole, Oleksiï Arestovitch, cité par l'agence Interfax-Ukraine. "Nous allons discuter résolument avec la partie russe" pour "mettre fin immédiatement à l'escalade et retourner vers un cessez-le-feu complet", a-t-il ajouté.

La guerre avec les séparatistes prorusses a fait plus de 13.000 morts et près de 1,5 million de déplacés dans l'est de l'Ukraine depuis son déclenchement il y a plus de six ans.

Malgré ses dénégations, la Russie est largement considérée par Kiev et les Occidentaux comme le parrain militaire, financier et politique des séparatistes.