Conflit en Syrie : Washington prolonge un statut permettant aux immigrés syriens de rester aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont renouvelé vendredi un statut temporaire permettant à des milliers de Syriens, dont le pays est en guerre, de rester sur le sol américain malgré l’expiration de leur visa.

Ce "statut de protection temporaire" (TPS), prolongé par le secrétaire américain par intérim à la Sécurité intérieure David Pekoske, autorise 6700 Syriens qui seraient normalement forcés de reprendre l’avion à rester aux Etats-Unis jusqu’en septembre 2022.

Les Etats-Unis permettent en outre à 1800 Syriens supplémentaires de faire une demande pour obtenir ce statut.

Selon David Pekoske, la guerre "empêche les citoyens syriens de retourner en toute sécurité" dans leur pays.

"La guerre civile syrienne continue de mettre en évidence le ciblage délibéré de civils, l’utilisation d’armes chimiques […] et d’enfants soldats", et a créé une "insécurité alimentaire" ainsi qu’un "accès limité à l’eau et aux soins médicaux", a-t-il énuméré.