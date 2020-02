Conflit en Syrie: une mission humanitaire de l'ONU en préparation pour Idleb

Une mission humanitaire de l'ONU est en préparation pour se rendre à Idleb en Syrie a indiqué vendredi son secrétaire général Antonio Guterres. Il n'a donné aucun détail sur la composition de cette mission, quand elle pourrait être à Idleb ni sur la durée de son séjour.

Selon des diplomates s'exprimant sous couvert d'anonymat, la mission pourrait intervenir la semaine prochaine et devrait rassembler des représentants de différentes agences et départements de l'ONU. Outre les affaires humanitaires, elle pourrait comprendre des représentants du Programme alimentaire mondial et de l'Unicef, l'agence de l'ONU spécialisée sur l'enfance.