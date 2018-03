Conflit en Syrie: sommet à Istanbul entre la Turquie, la Russie et l'Iran le 4 avril

Les présidents russe, iranien et turc se réuniront à Istanbul le 4 avril pour un sommet consacré à la Syrie, a indiqué jeudi le ministère turc des Affaires étrangères. La tenue de ce sommet avait été annoncée le 8 février par des sources présidentielles turques mais sa date n'avait pas été alors formellement arrêtée.

Les ministres des Affaires étrangères turc, iranien et russe, se retrouveront, eux, deux jours plus tard à Astana, au Kazakhstan, pour des discussions portant sur la recherche d'une résolution au conflit syrien, entré jeudi dans sa huitième année.

Précédentes discussions infructueuses

"Au cours de cette réunion, seront également abordés les préparatifs concernant le sommet tripartite qui se tiendra à Istanbul le 4 avril et au cours duquel le président turc recevra les présidents de Russie et d'Iran", a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé jeudi.

La Russie et l'Iran, qui soutiennent le régime de Bachar al-Assad, et la Turquie, qui appuie l'opposition, avaient tenu un premier sommet trilatéral dans la station balnéaire russe de Sotchi en novembre dernier. Lors de cette rencontre, le président russe Vladimir Poutine avait rallié ses homologues turc Recep Tayyip Erdogan, et iranien, Hassan Rohani, à l'idée d'organiser une réunion entre représentants du régime et de l'opposition en Syrie. Celle-ci s'est tenue fin janvier, sans déboucher sur des résultats concrets.