Conflit en Syrie : Russes et Turcs, condamnés à s'entendre

Quelques 900 000 déplacés, dont 60% d’enfants, des réfugiés obligés de dormir sur les routes par faute de place dans les camps installés plus au nord du pays… La situation humanitaire dans la région d’Idlib en Syrie est catastrophique.

Malgré cela, aucune perspective de cessation des hostilités, qui opposent depuis le mois d’octobre dernier, les forces du régime syrien de Bachar Al Assad aux combattants rebelles et djihadistes, pour la plupart membres du groupe armé extrémiste de Hayat Tahrir al Cham, n’est en vue. Plus grave : au fur et à mesure que les forces du régime syrien progressent vers la ville d’Idlib, le conflit se transforme en un bras de fer régional.

Turquie contre Russie : le conflit devient régional

D’une part, l’aviation russe, impliquée massivement dans l’aide militaire portée à l’armée syrienne et aux combattants du Hezbollah libanais sur le terrain, poursuit ses frappes, bien déterminée à déloger, sans se préoccuper des dégâts humains, les derniers rebelles et djihadistes. D’autre part, les soldats turcs, initialement dédiés à des tâches d’observations dans les postes militaires disséminés autour de la ville, répliquent désormais directement. Plus grave : depuis quelques semaines, des dizaines d’entre eux sont tombés, décédés sous les frappes. Selon les derniers chiffres, 33 sont morts dans les frappes jeudi dernier.

La Turquie a beau répéter qu’elle réplique, que les morts du côté de l’armée syrienne sont plus nombreux : reste que la position d’Ankara est de plus en plus précaire. Il ne reste en effet quasi rien du processus d’Astana de 2017 qui, porté par la Russie, la Turquie et l’Iran, établissait des zones de cessez-le-feu à Damas, Deraa, Rastane et Idleb. Pour la Turquie, la Russie aurait donc mangé sa parole, autorisant l’offensive finale de l’armée syrienne pour prendre le contrôle sur tout le territoire. Et cette perspective relève, pour Ankara, du cauchemar : le régime syrien serait alors clément avec les Kurdes syriens, dont la zone d’influence se situe directement à la frontière turco-syrienne ; des Kurdes que le gouvernement turc redoute comme la peste.