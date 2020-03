Conflit en Syrie: R.T. Erdogan se rendra en Russie jeudi pour une rencontre avec V. Poutine

La semaine dernière, plus de 30 militaires turcs ont été tués dans des bombardements aériens attribués par Ankara au régime syrien. Avec l'appui de l'aviation russe, le régime de Damas mène depuis décembre une offensive meurtrière pour reprendre la province d'Idleb, dernier bastion rebelle et djihadiste en Syrie. Cette offensive a suscité des frictions entre Ankara et Moscou.