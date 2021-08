Conflit en Syrie : quatre enfants tués par des tirs du régime dans le Nord-Ouest

Quatre enfants d’une même famille ont été tués dans un bombardement du régime syrien sur une région du nord-ouest qui abrite le dernier bastion djihadiste et rebelle du pays, a indiqué dimanche une ONG.

Les tirs d’artillerie ont touché tard samedi une zone résidentielle du village de Qastoun, situé dans la province de Hama, à la lisière de celle d’Idleb, a précisé l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

La moitié de la province d’Idleb et des secteurs adjacents dans les provinces de Hama, Lattaquié et Alep échappent toujours au contrôle du régime de Bachar al-Assad et sont dominés par le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham, ex-branche syrienne d’Al-Qaïda. D’autres groupes jihadistes et rebelles y sont également présents.

La région abrite environ trois millions de personnes, dont les deux tiers sont des déplacés venus d’autres régions du pays en guerre depuis plus d’une décennie.

Cessez-le-feu depuis mars 2020

La région fait l’objet d’un cessez-le-feu depuis mars 2020, après une offensive du régime de trois mois ayant déplacé près d’un million de personnes, selon l’ONU.

Malgré des violations répétées, le cessez-le-feu a été globalement respecté mais, depuis juin, les forces du régime ont intensifié leurs bombardements sur le sud de la région.

A sa prestation de serment pour un quatrième mandat, le président Assad a promis de "libérer les parties du territoire qui ont encore besoin de l’être".

Deux tiers du territoire récupérés

Après avoir enchaîné depuis 2015 les victoires militaires avec l’appui de ses alliés, la Russie et l’Iran, le régime a réussi à reprendre les deux-tiers du territoire.

Depuis son déclenchement en 2011, le conflit syrien a tué près d’un demi-million de personnes, d’après l’Observatoire, et entraîné le déplacement de millions d’autres à l’intérieur et à l’extérieur du pays.