Conflit en Syrie : neuf civils dont sept enfants tués par des tirs du régime

Neuf civils dont sept enfants ont été tués samedi en Syrie par des bombardements du régime syrien sur la province d’Idleb, dernier grand bastion rebelle et djihadiste dans le pays, une attaque dénoncée par l’ONU.

Les tirs d’artillerie, qui ont visé plusieurs localités de la région de Jabal al-Zawya, ont également fait une quinzaine de blessés, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), en faisant état de neuf civils tués.

Parmi les victimes figurent cinq membres d’une même famille -un couple et leurs trois enfants- dans le village d’Iblin, et quatre enfants morts dans les villages de Balchoune et Balyoune, a ajouté cette ONG qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie.

Le père de deux des quatre enfants tués -deux fillettes- est un secouriste des casques blancs, la défense civile en zone rebelle.

Un bilan meurtrier

Le bilan de samedi est l’un des plus meurtriers depuis l’entrée en vigueur en mars 2020 d’un cessez-le-feu négocié par la Russie, alliée du régime syrien, et la Turquie, soutien des rebelles, et qui avait stoppé une offensive des forces du président Bachar al-Assad contre ce bastion dominé par les djihadistes.