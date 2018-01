Conflit en Syrie: Moscou dénonce des "tentatives illogiques" d'accuser Damas d'utiliser des armes chimiques

La Russie a dénoncé vendredi des "tentatives tout à fait illogiques" de rejeter la responsabilité des attaques chimiques en Syrie sur le régime de Damas, en accusant les Etats-Unis de vouloir imposer une "vision erronée" de ces incidents.

Jeudi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé le Conseil de sécurité à relancer les efforts pour punir les responsables d'attaques chimiques en Syrie après les veto russes en novembre sur la poursuite des enquêtes internationales, alors que l'ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies Nikki Haley a accusé Moscou de protéger Damas.

"Les tentatives de rejeter la responsabilité sur Damas sont tout à fait illogiques", a déclaré pour sa part le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Une vision erronée de la responsabilité de ces incidents

"Nous appelons nos partenaires au Conseil de sécurité de l'ONU à faire preuve de bon sens et à donner une appréciation objective aux tentatives des Etats-Unis d'imposer une vision erronée de la responsabilité de ces incidents chimiques en Syrie", souligne le texte.

A deux reprises en novembre, la Russie --alliée du président syrien Bachar al-Assad-- a fait usage de son droit de veto au Conseil de sécurité pour bloquer le renouvellement du mandat d'experts internationaux chargés d'enquêter sur les armes chimiques en Syrie.

Un mois plus tôt, les enquêteurs du JIM, mission d'enquête conjointe créée en 2015 par l'ONU et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), avaient conclu à la responsabilité du régime syrien. Ils avaient accusé l'armée de l'air d'avoir perpétré le 4 avril 2017 une attaque contre le village de Khan Cheikhoun ayant fait plus de 80 morts.

Moscou avait rejeté ces conclusions, reprochant aux experts de ne pas s'être rendus sur place et de s'être appuyés sur des témoins accusés d'avoir des liens avec l'opposition.