Conflit en Syrie les milices kurdes recrutent des enfants déplacés

Les Unités de protection du Peuple (YPG), principale milice kurde de Syrie, recrute des enfants dans les camps de déplacées du nord-est du pays en guerre, en violation du droit international, a déploré vendredi Human Rights Watch (HRW).

Des milliers de personnes vivent dans des camps dispersés sur les zones contrôlées par les YPG, alliées des États-Unis dans la lutte contre le groupe djihadiste État islamique (EI).

"Le plus tragique est que le groupe recrute des enfants de familles vulnérables dans les camps de déplacés à l'insu de leurs parents qui ne sont même pas informés du lieu où ils se trouvent", affirme Priyanka Motaparthy de HRW. Le droit international interdit aux factions armées non étatiques de recruter des combattants de moins de 18 ans, et l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans est considéré comme un crime de guerre.

Huit familles dans trois camps de déplacés dans le nord de la Syrie ont affirmé à HRW que les miliciens et forces de sécurité kurdes avaient encouragé leurs enfants à rejoindre le rangs des combattants. Le plus jeune était une fille de 13 ans. "Nous sommes pauvres, ils ont dit à ma fille qu'ils lui donneraient de l'argent et des vêtements", a déclaré sa mère. Sa fille n'a plus donné signe de vie depuis un mois.

Les familles en grande détresse

Les forces kurdes n'ont pas forcé les mineurs à rejoindre leurs rangs, mais elles ont empêché les familles de communiquer avec leurs enfants. Cette pratique a plongé les familles concernées dans un état de "grande détresse", affirme c Kayyali, qui a collaboré à l'élaboration du rapport de HRW. "Ils ne savent pas où sont leurs enfants, s'ils sont vivants ou morts, ou s'ils combattent en première ligne", dit-elle.

Ces recrutements s'inscrivent par ailleurs, "dans un contexte de restrictions arbitraires à la liberté de mouvement" imposés aux déplacés, a déploré Sara Kayyali.

L'an dernier, l'ONU a répertorié 224 cas de recrutement d'enfants par les YPG et son unité féminine, soit près de cinq fois plus qu'en 2016. Plusieurs groupes armés en Syrie ont eu recours au cours des sept dernières années de conflit au recrutement de mineurs.