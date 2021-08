Conflit en Syrie : le nouveau gouvernement syrien officiellement annoncé

Le président syrien Bachar al-Assad a décrété mardi la formation d’un nouveau gouvernement, dont la plupart des membres ont fait partie de l’ancienne équipe ministérielle, deux mois après sa réélection dans le pays en guerre.

Le 17 juillet, Bachar al-Assad a prêté serment pour un quatrième mandat présidentiel, environ deux mois après sa réélection avec 95,1% des voix, selon les autorités, lors d’un scrutin largement critiqué par l’opposition et l’Occident.

Le décret publié mardi ne prévoit aucun changement majeur, les ministères régaliens – Défense, Affaires étrangères, Finances, etc. – ayant été confiés aux ministres ayant occupé ces postes au sein du gouvernement précédent. Au total, sur les 29 ministères, seuls cinq sont occupés par de nouvelles têtes : les ministères de l’Information, du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs, des Affaires sociales et du Travail ainsi que deux ministères d’État.

L’ancien ministre des Ressources hydrauliques Hussein Arnous, déjà nommé Premier ministre par intérim en août 2020, a été reconduit à son poste.

Grave crise économique et sociale

La Syrie est plongée dans la guerre depuis 2011, un conflit qui a provoqué une grave crise sociale et économique, aggravée par les sanctions occidentales. Plus de 80% des Syriens vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté, selon l’Onu.

Depuis son déclenchement en mars 2011, le conflit syrien a tué environ un demi-million de personnes, dévasté l’économie et les infrastructures et déplacé des millions de personnes.