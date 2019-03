Conflit en Syrie: le dernier territoire de l'organisation Etat islamique est tombé

Le "califat" autoproclamé du groupe Etat islamique (EI) a été totalement éliminé après la conquête par une force arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis du dernier territoire tenu par les djihadistes en Syrie, a annoncé cette force.

"Les Forces démocratiques syriennes (FDS) déclarent la totale élimination du soi-disant califat et une défaite territoriale à 100% de l'EI", a déclaré un porte-parole des FDS, Mustefa Bali dans un communiqué.

Vendredi, la porte-parole de la Maison Blanche avait déjà annoncé que Baghouz était tombé.

Ces dernières semaines, plus de 60.000 personnes – femmes et enfants, mais aussi combattants blessés – ont été évacuées de la ville de Baghouz où les djihadistes étaient encerclés depuis 2017. Il a fallu à la coalition internationale et aux forces démocratiques syriennes près d’un an pour libérer les villages alentour. Pour le groupe terroriste Etat islamique, déjà défait en 2017 en Irak, c’est la fin territoriale du " califat " proclamé en 2014.