Conflit en Syrie: "La mission américaine n'a pas changé", les forces rentreront "dès que possible"

La mission des forces américaines déployées en Syrie "n'a pas changé" et le président Donald Trump veut qu'elles rentrent aux Etats-Unis "dès que possible", a déclaré dimanche la Maison Blanche.

"Le président a dit clairement qu'il veut que les forces américaines rentrent dès que possible", indique dans un communiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders. Ce communiqué intervient quelques heures après que le président français Emmanuel Macron a affirmé avoir convaincu Donald Trump de la nécessité de maintenir des forces sur place. Le conflit syrien a en effet occupé une importante place dans l'entretien télévisé du jeune président français qui revenait sur sa première année de pouvoir. Dans ce long échange, face à deux journalistes, Emmanuel Macron a notamment maintenu avoir "convaincu" son homologue américain "qu'il fallait rester dans la durée" sur le territoire syrien. "Il y a 10 jours, le président Trump disait que les États-Unis d'Amérique ont vocation à se désengager de la Syrie. (...) Je vous rassure, nous l'avons convaincu qu'il fallait rester dans la durée", a-t-il déclaré pendant cette intervention diffusée sur la télévision BFM, la radio RMC et le site Mediapart. Il a aussi assuré que les partenaires occidentaux ont "regagné de la crédibilité au regard des Russes" après les récentes frappes menées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France en représailles à une attaque chimique présumée sur Douma, imputée au régime de Damas. La Russie, habituel soutien du régime syrien, avait précédemment mis en garde contre toute offensive militaire, niant l'usage d'armes chimiques contre le peuple de la région de la Ghouta.