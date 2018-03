Conflit en Syrie: la Croix Rouge demande l'accès à Afrine

Le président du Comité international de la Croix rouge (CICR) a demandé lundi un accès humanitaire à la ville syrienne d'Afrine pour acheminer de l'aide, tout en soulignant le "rôle important" joué par la Russie pour faciliter des évacuations de la Ghouta orientale.

"Maintenant, avec les combats, nous avons un grand nombre de personnes déplacées (...) Nous devrons donc trouver la meilleure façon d'atteindre cette population au cours des prochains jours et semaines, et j'espère que ce sera possible", a déclaré Peter Maurer lors d'un entretien avec des médias à Genève.

Cet appel intervient alors que l'armée turque s'est emparée de la ville syrienne d'Afrine, principal objectif de l'offensive lancée le 20 janvier par la Turquie contre la milice kurde des Unités de protection du peuple.

"Nous apprécions ce que font les belligérants en termes d'assistance humanitaire, mais nous sommes aussi préoccupés par le fait que les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'ont pas la crédibilité nécessaire au sein de la population civile", a poursuivi le patron du CICR. Or, à Afrine, "la crédibilité du Croissant-Rouge turc pour travailler avec la population kurde est proche de zéro", a-t-il conclu.

L'avancée des forces pro-turques a entraîné ces derniers jours un exode massif de civils, faisant craindre un nouveau drame humanitaire dans un pays ravagé par une guerre.