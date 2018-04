Conflit en Syrie: Ankara veut plus de "clarté" de la part de Washington sur la Syrie

La Turquie attend plus de "clarté" de la part de l'administration de Donald Trump sur la Syrie, déplorant l'envoi de signaux contradictoires qui sèment la "confusion", a indiqué samedi le porte-parole du président Recep Tayyip Erdogan.

"Le président des Etats-Unis dit 'On va quitter la Syrie bientôt', puis d'autres sortent et disent 'Non, on va rester'", a déclaré Ibrahim Kalin. "Cela crée beaucoup de confusion sur le terrain et pour nous. Nous aimerions voir plus de clarté", a-t-il ajouté lors d'une rencontre avec la presse étrangère à Istanbul.

Rapports tendus

Mercredi, la Maison Blanche a annoncé que la mission des soldats américains déployés en Syrie touchait "à sa fin", sans avancer de calendrier de retrait, tout en insistant sur sa détermination à complètement "éliminer la petite présence" des djihadistes du groupe Etat islamique (EI).

Le porte-parole de M. Erdogan a en outre indiqué samedi qu'Ankara croyait toujours "possible" un accord avec Washington sur la ville de Minbej, bastion de la milice kurde des Unités de protection du peuple dans le nord de la Syrie.

Cette question empoisonne depuis plusieurs mois les rapports entre la Turquie, qui considère les YPG comme une organisation "terroriste", et les Etats-Unis qui les soutiennent contre l'EI.