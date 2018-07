Conflit en Syrie: accord entre le gouvernement et les rebelles dans le sud

Le gouvernement syrien et les rebelles sont parvenus vendredi à un accord dans le sud du pays, qui prévoit notamment un cessez-le-feu immédiat et l'évacuation vers la province d'Idleb (nord-ouest) des combattants opposés à l'accord, a rapporté l'agence de presse officielle Sana.

"Un accord a été obtenu entre le gouvernement syrien et les groupes terroristes", a indiqué Sana, qui utilise le terme "terroristes" pour désigner les groupes qui combattent le régime.

L'accord prévoit l'"entrée en vigueur d'un cessez-le-feu et la remise par les groupes terroristes de leurs armes lourdes et moyennes dans toutes les villes et localités", selon Sana. Ceux "qui refusent ce règlement partiront pour Idleb avec leurs familles", a précisé l'agence.