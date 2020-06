Conflit Corée du Nord/Corée du Sud : l’explosion qui fait oublier les embrassades de 2018

L’image avait fait le tour du monde. Le 27 avril 2018, pour la première fois depuis la guerre de Corée, un dirigeant de la Corée du Nord foulait le sol de la Corée du Sud. Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont rencontrés dans la zone démilitarisée qui marque la frontière entre les deux pays pour un sommet historique qui devait marquer un premier pas symbolique vers une paix durable sur le territoire de la péninsule coréenne.

D’un engagement pour la paix à l’explosion du bureau de liaison Lors de ce sommet historique, on se souvient de cette séance de signatures lors de laquelle les deux dirigeants se sont engagés formellement à mettre tout en œuvre pour qu’il n’y ait plus de guerre sur le territoire de la péninsule coréenne. Un engagement qui pose questions aujourd’hui. Un peu plus de deux ans après la Corée du Nord a décidé de littéralement faire exploser le bureau de liaison de Kaesong, symbole fort du rapprochement entrepris en 2018. Un acte aux antipodes des accolades, des embrassades et des sourires affichés lors de ce sommet historique du 27 avril. A Séoul ce mardi, le ministère sud-coréen de la Défense a appelé Pyongyang à respecter cet accord de 2018 car le document engage les armées des deux pays à "cesser tout acte hostile"

et à démanteler un des infrastructures le long de la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées.

Un bureau symbole de la communication entre les deux pays Ce bureau, qui se situe en Corée du Nord mais à 7 kilomètres seulement de la frontière commune entre les deux pays, était le garant de la communication entre les deux pays. Il a été inauguré le 14 septembre 2018, en pleine période de rapprochement entre les "deux Corée". Le bâtiment de quatre étages comprenait des bureaux séparés pour le Nord et le Sud ainsi qu’une salle de conférences commune. A l’époque, la Corée du Sud avait indiqué que ce "canal de consultation et de communications" serait ouvert 24 heures sur 24, toute l’année. Il devait servir à faciliter les échanges transfrontaliers, améliorer les relations entre le Nord et les États-Unis, et apaiser les tensions militaires.

Kaesong : une zone très particulière Kaesong se trouvait initialement dans la zone de contrôle de la Corée du Sud quand l’Union soviétique et les Etats-Unis divisèrent la péninsule coréenne à la fin de la colonisation japonaise, après la Deuxième guerre mondiale. La ville s’est ensuite retrouvée en Corée du Nord la guerre de Corée, début des années 50. Une guerre qui n’est pas officiellement terminée puisqu’aucun traité de paix n’a été signé, mais simplement un armistice.

Le bureau était déjà déserté par le Nord La Corée du Nord avait déjà donné un signal clair début 2019 en retirant son personnel de ce bureau de liaison suite à l’échec du deuxième sommet entre le président américain, Donald Trump, et le dirigeant nord coréen, Kim Jong Un, à Hanoï, en février 2019. Malgré cela, le Sud avait décidé de continuer à travailler dans ce bureau.

2 images Inauguration du bureau de liaison de Kaesong, en Corée du Nord, le 14 septembre 2018. © AFP

Pourquoi cette montée de tensions ? Pour Michel Liégeois professeur de sciences politiques et relations internationales à l’UCLouvain et membre du centre d’étude des crises et des conflits internationaux, ce regain de tension n’est pas tout à fait une surprise ? "Cela peut paraître étonnant à première vue car on était dans une phase de relative détente avec des éléments qui étaient assez prometteurs mais d’un autre côté, si on regarde dans le passé, la diplomatie nord coréenne fluctue constamment entre des phases de détentes et des phases de tensions et on ne doit finalement pas être surpris de voir que cette phase de détente semble prendre fin".

Une histoire de sanctions et de ballons ? Pour comprendre ce regain de tension deux ans après ce rapprochement, on peut regarder deux éléments. D’abord les sanctions internationales à l’encontre de la Corée du Nord et ensuite les envois, par des dissidents installés en Corée du Sud, de ballons qui s’envolent vers la Corée du Nord avec des tracts critiquant les dirigeants nord-coréens. Michel Liégeois analyse dans la vidéo ci-dessous pourquoi ces deux éléments contribuent à expliquer ce regain de tensions.

Les Etats-Unis en ligne de mire ? Selon Michel Liégeois, il y a probablement aussi un choix stratégique, de la part de la Corée du Nord, de permettre ce regain de tension à un moment où un adversaire important, les Etats-Unis, ne sont pas en position de force. "Le président Donald Trump est dans une phase difficile après une gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 pendant laquelle il a été beaucoup critiqué, en pleine tempête autour des questions raciales, ce qui le met en grande difficulté, et avec des sondages qui ne sont pas très bons pour lui dans la perspective de l’élection présidentielle de 2020. Il y a probablement un choix tactique de la part de la Corée du Nord de lancer une épreuve de force à un moment où les Etats-Unis ne sont peut-être pas en mesure d’y répondre avec toute la puissance habituelle".