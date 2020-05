Conflit au Yémen : 8 soldats tués dans une attaque attribuée aux Houthis

Huit soldats yéménites ont été tués et plusieurs autres blessés dans une attaque de missiles attribuée aux rebelles Houthis à Marib, une région disputée à l'est de la capitale Sanaa, a annoncé mercredi à l'AFP un responsable militaire.

Ces derniers mois, les Houthis ont progressé face aux troupes gouvernementales à l'est de Sanaa, prise par les rebelles en 2014, ce qui a déclenché un conflit armé et la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU.

"Les Houthis ont tiré deux missiles balistiques (dont l'un) sur le quartier général de l'état-major de l'armée dans la province de Marib tard dans la nuit de mardi à mercredi", a indiqué, sous couvert d'anonymat, le responsable militaire.

Le chef d'état-major, le général Saghir ben Aziz, a "survécu" à l'attaque qui a toutefois coûté la vie à son fils et à plusieurs de ses compagnons, selon la même source. Cette attaque intervient après plusieurs semaines d'accalmie dans la région de Marib.

La guerre au Yémen oppose les forces loyales au gouvernement --reconnu par la communauté internationale et appuyé depuis 2015 par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite-- aux rebelles Houthis, venus du nord du pays et soutenus par l'Iran.

A la mi-janvier, des combats avaient repris au nord et à l'est de Sanaa. Le 18 janvier, une attaque, également attribuée aux Houthis, a visé une mosquée d'un camp militaire à Marib, faisant 116 morts et des dizaines de blessés.

Début mars, des combats ont éclaté pour le contrôle de la ville d'Al-Hazm, chef-lieu de la province de Jawf, située au nord de la capitale, à environ 150 kilomètres de la frontière avec l'Arabie saoudite.

Les affrontements entre les deux camps se sont ensuite poursuivis en dépit d'appels à un cessez-le-feu pour lutter contre la maladie Covid-19, dont la "propagation rapide" au Yémen a suscité la semaine dernière "l'extrême inquiétude" de l'ONU.

La guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, selon diverses organisations humanitaires. L'ONU estime que quelque 24,1 millions de personnes, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d'assistance.