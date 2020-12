Conflit au Tigré: l'Europe suspend le versement d'aides budgétaires à l'Ethiopie

L'Union européenne (UE) va suspendre le versement de près de 90 millions d'euros d'aide budgétaire à l'Ethiopie en raison du conflit dans la région du Tigré, selon un document européen interne consulté mercredi par l'AFP.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'appel de l'UE, inquiète de la situation humanitaire, à une cessation des hostilités et à "une résolution politique" du conflit dans cette région du Nord de l'Ethiopie, selon ce document.

Le texte, authentifié par deux diplomates en poste à Addis Abeba, souligne également que l'UE souhaite "un suivi des allégations d'abus des droits humains" lors de ce conflit qui a débuté le 4 novembre.

"Le report de ces décaissements ne signifie pas que ces fonds sont perdus pour le gouvernement de l'Ethiopie", précise le document.

Les fonds dont le versement est suspendu s'élèvent au total à 88,5 millions d'euros, dont 60 millions destinés à développer les liens logistiques et les connexions entre l'Ethiopie et ses voisins, et 17,5 millions destinés au soutien du budget du secteur de la santé.

Contacté, le gouvernement éthiopien n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter cette information. Egalement sollicitée, l'UE à Bruxelles n'a pas répondu non plus mercredi.

Des milliers de morts

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire contre les autorités du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), parti à la tête de la région après avoir longtemps détenu le pouvoir réel en Ethiopie et qui défiait le gouvernement fédéral depuis plusieurs mois.

Abiy Ahmed a accusé le TPLF d'avoir attaqué deux bases de l'armée fédérale au Tigré, ce que ce dernier dément.

Les combats auraient fait des milliers de morts selon l'International Crisis Group (ICG), mais aucun bilan précis n'est disponible. Près de 50.000 habitants du Tigré ont fui au Soudan voisin et un nombre indéterminé ont été déplacés à l'intérieur de l'Ethiopie.

►►► A lire aussi: Conflit au Tigré : au cœur des camps de réfugiés, "il n’y a pas assez de logements, pas assez d’eau, de sanitaires ni de nourriture"

Malgré la victoire proclamée par le gouvernement le 28 novembre, les Nations unies estiment que des combats continuent dans de nombreuses zones du Tigré.

L'ONU se plaint d'un accès toujours limité à la région, où l'organisation a déclaré lundi n'avoir "pas été en mesure d'entrer, d'atteindre les personnes dont nous savons qu'elles ont besoin d'aide."

Le Tigré était quasiment coupé du monde pendant plus d'un mois, mais le réseau téléphonique a récemment été partiellement restauré et le gouvernement affirme que la vie reprend son cours.

Le week-end dernier, Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, s'est rendu au Tigré pour la première fois depuis le début de l'opération militaire, et a visité la capitale régionale Mekele.