Conflit au Tigré : au cœur des camps de réfugiés, "il n’y a pas assez de logements, pas assez d’eau, de sanitaires ni de nourriture"

Une situation qui dure depuis plusieurs semaines, et qui rend la situation dans cette région particulièrement tendue. Les réfugiés tigréens ont fui la guerre qui ravage le nord de l’Ethiopie. Ils dénoncent des massacres de civils et s’inquiètent du sort de leurs proches restés sur place.

Le personnel soignant vient de l’hôpital d’Humera, juste de l’autre côté de la frontière. Quand la ville a été bombardée, il y a un mois, ils ont fui au Soudan en ambulance. Une chance, mais les conditions de vie ici sont très compliquées, comme en témoigne le docteur Kidane Hiluf : "C’est très dur, il n’y a pas assez de logements, pas de chambre à coucher, pas assez d’eau, de sanitaires et pas assez à manger".

Cette nuit encore, la famille de Kirosgavra dormira à la belle étoile, dans le froid. Il n’y pas assez de tentes pour tout le monde, malgré les efforts de Médecins Sans Frontières. L’eau potable manque et les enfants souffrent de diarrhées.

Chaque jour, quelques centaines de réfugiés arrivent par des chemins détournés. Ce sont pour la plupart des paysans du Tigré. Ils racontent les morts, les fermes pillées et brûlées par les milices amharas, alliées au Premier ministre Abyi Ahmed.

L’accueil de ces réfugiés depuis un peu plus d’un mois vient s’ajouter à une crise économique dramatique au Soudan avec une inflation vertigineuse et un appauvrissement de la population, en particulier dans les provinces de Gedaref et Kassala (Est). L’afflux a néanmoins décru récemment, avec environ 170 entrées du Tigré au Soudan samedi, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), contre un millier le 3 décembre.

Le Premier ministre éthiopien, Prix Nobel de la paix 2019, a lancé cette opération le 4 novembre pour chasser les dirigeants de la région issus du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), après des mois de tensions. Il a annoncé le 28 novembre la prise de Mekele et la fin des combats.

►►► À lire aussi : Conflit au Tigré : le premier convoi d’aide internationale arrive dans la capitale

La communauté internationale réclame un accès au Tigré, coupé du monde depuis le début de l’opération, pour y acheminer de l’aide. Avant même le début du conflit, 600.000 habitants, dont 96.000 réfugiés érythréens, étaient totalement dépendants de l’aide alimentaire.