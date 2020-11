Conflit au Haut Karabakh : les forces de la paix russes arrivent dans la capitale du Karabakh

Des soldats de la paix russes contrôlaient vendredi matin les abords de Stepanakert, capitale des séparatistes du Nagorny Karabakh, gardant les accès à la ligne de contact toute proche entre forces arméniennes et azerbaïdjanaises, selon un journaliste de l’AFP.

Des dizaines de militaires et au moins trois engins blindés ont été déployés sur un check-point à la sortie sud-ouest de la ville sous contrôle des forces arméniennes, sur la route menant à la localité voisine de Choucha, à une dizaine de kilomètres de là, conquise la semaine dernière par les forces azerbaïdjanaises.

Le drapeau russe flottait sur la position, où des militaires arméniens aidaient au contrôle des véhicules.

On s’assure qu’il n’y a pas d’armes dans les véhicules

"On contrôle les passeports, on s’assure qu’il n’y a pas d’armes dans les véhicules, on ne bloque pas", a expliqué l’un des militaires russes à l’AFP.

Cinq kilomètres plus au sud, sur cette même route, un autre point de contrôle russe, avec engins blindés, était déployé.

La situation était calme dans tout le secteur, militaires russes et arméniens discutant de façon tout à fait détendue. Certains des occupants des véhicules contrôlés donnaient même des provisions, un pain, des confiseries ou des cigarettes, aux soldats russes, arborant sur leurs uniformes et leurs véhicules blindés des drapeaux frappés de lettre jaune, MC, acronyme de "forces de paix" en russe.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé en début de semaine, sous parrainage russe, un accord de cessez-le-feu mettant fin au conflit débuté fin septembre au Karabakh. Cet accord consacre les gains de territoires importants obtenus par l’Azerbaïdjan, et prévoit la rétrocession à Bakou de territoires supplémentaires.

En attendant le déploiement complet des forces russes, et la réouverture du corridor de Latchin, cordon ombilical reliant l’Arménie à l’enclave, la seule voie d’accès au Nagorny Karabakh est la route passant par le nord de l’enclave, par le district de Kalbajar, qui doit rétrocédé dimanche à l’Azerbaïdjan.