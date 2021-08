Confinement strict dans les Outre-mer, fin de la gratuité des tests, 3e dose dès la rentrée… Les autorités françaises annoncent un tour de vis

Ce mercredi les autorités françaises ont annoncé une série de mesures qui seront mises en place dans les semaines à venir en vue d’endiguer une quatrième vague de l’épidémie de coronavirus. Dans un contexte pour le moins tendu face à la flambée de l’épidémie dans les Antilles et une recrudescence dans le sud de l’hexagone, le gouvernement, sous pression, a tenu un conseil de défense sanitaire, présidé par Emmanuel Macron, ce mercredi matin.

Confinement strict en Martinique et Guadeloupe, pass sanitaire étendu à certains centres commerciaux: l'exécutif a procédé mercredi à un nouveau tour de vis pour "freiner des quatre fers" l'épidémie de Covid-19 et "empêcher la fermeture du pays" avec pour objectif "la vaccination de tous les Français".

Les Antilles : première priorité

"La crise sanitaire n'est pas derrière nous. Nous allons vivre pendant encore plusieurs mois avec ce virus", a averti le chef de l'Etat qui a présidé en visioconférence depuis le fort de Brégançon (Var) le Conseil de défense, avant un Conseil des ministres à 12H30.

Première priorité: les Antilles, qui affichent des "taux d'incidence que l'on n'a jamais connus" en France, selon le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, arrivé mardi soir en Guadeloupe accompagné d'un renfort de 274 soignants et 60 pompiers.

Un confinement "strict", entré en vigueur en début de semaine en Martinique, va être étendu à la Guadeloupe, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue des deux réunions de crise.

Il impose notamment la fermeture des commerces non-essentiels, des locations saisonnières, des hôtels et des plages, et invite les touristes à quitter l'île.

Emmanuel Macron avait décrit dans la matinée une "situation dramatique" dans ces deux départements ultra-marins où la vaccination est trois fois plus faible qu'en métropole, "démonstration cruelle", selon lui, de la nécessité du vaccin.

Extension du pass sanitaire aux centres commerciaux

Le gouvernement a demandé aux préfets de rendre le pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2, dans les départements où le taux d’incidence dépasse les 200 pour 100.000, a annoncé le porte-parole Gabriel Attal mercredi.

En outre, dans ces départements, les préfets doivent rétablir le port du masque obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public, a ajouté le porte-parole du gouvernement, des décisions prises ce mercredi en Conseil de défense pour tenter de "freiner des quatre fers" l’épidémie de Covid-19.

Une troisième dose dès la rentrée

La "campagne de rappel" pour injecter une troisième dose de vaccin anti-Covid aux "populations à risque" débutera mi-septembre, a annoncé ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l’issue du Conseil des ministres.

"Les rendez-vous ouvriront dès la fin du mois d’août, début du mois de septembre, pour une campagne de rappel qui débutera à la mi-septembre", a indiqué le porte-parole. "La liste des populations concernées sera établie par la Haute autorité de santé", a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, en ouvrant un conseil de défense sanitaire, le président Emmanuel Macron avait évoqué des "rappels de vaccination pour les personnes âgées de plus de 80 ans et particulièrement vulnérables dès la rentrée".

Tests payants dès octobre

Les tests de dépistage du Covid-19 sans prescription médicale seront payants à partir de la "mi-octobre", a indiqué ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire et d’un Conseil des ministres.

"Nous avons décidé d’acter la fin de la gratuité des tests hors prescription médicale", a expliqué Gabriel Attal, conformément "à l’annonce qu’avait fait le président de la République dans son allocution du 12 juillet" et "aux choix que font un certain nombre de nos voisins européens". "Les tests à répétition n’empêchent pas d’aller à l’hôpital et de contaminer fortement. D’ici mi-octobre, chacun aura eu le temps de s’organiser et de prendre ses responsabilités, nous prenons également les nôtres", a-t-il ajouté.

"Il faut tenir au moins la cible des 50 millions de vaccinés à la fin du mois d'août", avait déclaré Emmanuel Macron, en estimant être "en bonne voie" puisque "37,8 millions de Français" le sont déjà complètement.

"Personne n'est à l'abri. Il y a trop de gens qui pensent, à tort, qu'ils ne feront au pire que des formes légères" du Covid, a martelé le Premier ministre Jean Castex plus tôt dans la matinée devant des soignants dans l'Aude.

Une politique contestée

Confronté à des manifestations réunissant un nombre croissant d'anti-pass chaque samedi - 237.000 le week-end dernier, selon l'Intérieur - dont les cortèges dénoncent régulièrement une supposée "dictature sanitaire", Emmanuel Macron a affirmé que "jamais dans notre histoire une crise d'une telle ampleur n'a été combattue de manière aussi démocratique", en fustigeant ceux qui "font commerce de cette pandémie pour gagner des parts de marché politiques".

Il a lancé un "appel au civisme et au sens du devoir" des Français, en exhortant à "poursuivre (la) voie de la confiance sans cesse renouvelée dans nos institutions comme celle de la mobilisation des savoirs scientifiques qui seuls doivent prévaloir".

Le Premier ministre a pour sa part reconnu que "la société est fatiguée, incandescente". Mais il a aussi insisté sur le fait que "le gouvernement (devait) tenir un discours ferme, sérieux et responsable".