Confinement : se marier en vidéoconférence, c’est désormais possible aux Etats-Unis

Depuis le début du confinement, les mariages, comme tous les rassemblements, sont proscrits. Mais dans certains pays, des fiancés ont trouvé la parade : organiser la cérémonie par vidéoconférence. Ainsi, le gouverneur de l’Etat de New York a autorisé ses employés à marier des couples via la plateforme Zoom et leur délivrer un certificat.

Bien entendu, un mariage Zoom réussi nécessite quelques ajustements techniques. Il faut ainsi prévoir une bonne connexion Internet et vérifier que tout fonctionne, image et son, afin que les convives puissent distinctement entendre les mariés se dire "oui".

Lena Turckheimer, une étudiante en médecine de New York insiste également sur l’importance de faire une répétition avec le son avant la cérémonie : "Cela nous a beaucoup aidés d’avoir un technicien comme invité, afin qu’il puisse couper le son des autres invités et faire en sorte que tout se passe comme sur des roulettes", raconte-t-elle à Vogue.

Briser l’isolement dû au confinement

Mais un mariage à distance, est-ce toujours aussi émouvant ? Selon Lisa Kabouridis, qui a organisé une cérémonie (non officielle) à Édimbourg, en Écosse, ça ne fait aucun doute : "Nous pensions que ce serait décevant, mais pas du tout, explique-t-elle au site The Verge. Beaucoup de gens pleuraient à l’écran, c’était vraiment beau." Surtout dans une période de confinement propice à l’enfermement et la déprime. Le frère du mari de Lisa, bloqué en Italie, les a même remerciés de l’avoir tiré de son isolement.

Pour le moment, seuls les Etats-Unis et les Emirats arabes unis ont statué que le mariage légal pouvait se faire par vidéoconférence. En Belgique, rien d’officiel ne l’autorise pour l’instant. En revanche, il est possible de signer un contrat de mariage à distance : la Fédération du notariat a annoncé que dans quelques semaines, il sera possible de signer un acte via une procuration digitale.