Condamné à trois ans de prison pour "violences volontaires", Alexandre Benalla fera appel

L’ex-chargé de mission de l’Elysée Alexandre Benalla a été condamné vendredi à trois ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique, notamment pour les violences lors de la manifestation du 1er mai 2018 à Paris, à l’origine d’un scandale politique retentissant.

"Vous avez été investi d’un certain pouvoir, réel au regard de vos fonctions, supposé du fait de votre proximité avec le président de la République", a déclaré la présidente du tribunal Isabelle Prévost-Desprez en prononçant le jugement.

"Vous avez trahi la confiance qui vous a été faite par cette nomination", a-t-elle poursuivi. Le tribunal a choisi cette peine "au regard de la gravité des multiples faits, des missions que vous exerciez, qui exigeaient de vous rigueur et exemplarité, de votre comportement insupportable au corps social".

La magistrate a souligné le "sentiment d’impunité et de toute-puissance" du prévenu, qui a été en outre reconnu coupable d’avoir utilisé frauduleusement ses passeports diplomatiques après son licenciement, d’avoir fabriqué un faux document pour obtenir un passeport de service et d’avoir illégalement porté une arme en 2017.

Lors du procès en septembre, l’accusation avait requis 18 mois d’emprisonnement avec sursis à l’encontre d’Alexandre Benalla et des peines de deux à 12 mois avec sursis à l’encontre de ses coprévenus, l’ex-employé d’En Marche ! Vincent Crase et deux policiers.

M. Crase, un ancien gendarme réserviste de 48 ans, a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis.

Les policiers Maxence Creusat et Laurent Simonin se sont eux vu infliger respectivement 5000 euros d’amende et trois mois de prison avec sursis, sans inscription au casier judiciaire, pour avoir transmis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla.

Le chargé de mission avait été identifié par le journal Le Monde le 18 juillet 2018 sur une vidéo où il apparaissait, avec un casque des forces de l’ordre, en train de brutaliser une femme et un homme, place de la Contrescarpe à Paris, à l’issue d’une journée de manifestations du 1er-Mai émaillée de violences.

Il fera appel de ce jugement

Aujourd’hui âgé de 30 ans et reconverti dans le privé, Alexandre Benalla, qui a protesté de son innocence lors du procès en septembre, va faire appel de sa condamnation, a indiqué son avocate sur BFMTV.

"Alexandre Benalla va évidemment interjeter appel de ce jugement", a déclaré Me Jacqueline Laffont, "je tiens à dire aussi que nous avons été particulièrement choqués […] par la sévérité inouïe de la peine, qui est en totale disproportion avec les faits en cause" et "par la violence inutile des termes" du délibéré.