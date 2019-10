Condamnation européenne de l'offensive turque en Syrie

La réaction européenne

Pour ce qui est d’un embargo généralisé sur les ventes d’armes vers la Turquie, c’est non. Un pays membre a bloqué cette décision et c’est le Royaume-Uni ! Au motif que la Turquie est membre de l’OTAN. Le Conseil renvoie donc la question à chaque Etat-membre. A eux de voir quelle attitude ils adoptent. Si l’Union européenne monte le ton face à la Turquie c’est via une tout autre approche. Un vieux dossier en fait, celui des forages turcs au large de l’île de Chypre. Ils sont considérés comme illégaux depuis très longtemps mais c’est aujourd’hui que le Conseil choisit d’annoncer qu’il "envisage des sanctions vis-à-vis des personnes physiques et morales ou impliquées dans des activités de forage d’hydrocarbures en Méditerranée orientale."