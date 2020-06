Condamnation aux Philippines : quand une journaliste s’attaque au président Duterte

Elle s’appelle Maria Ressa. Elle a 56 ans. Depuis plus de 30 ans, cette journaliste écrit, dénonce, s’attaque aux maux de son pays, les Philippines. Avec l’arrivée au pouvoir du Président Duterte en 2016, son travail s’est considérablement compliqué. L’homme veut à tout prix la faire taire, elle et son magazine en ligne, Rappler. Maria Ressa est devenue l’épine du pied de Rodrigo Duterte.

Le procès découle d’un article écrit en 2012 sur les liens supposés entre un homme d’affaires et le président de l’époque de la Cour suprême de l’archipel.



La plainte a d’abord été rejetée mais le dossier a finalement été transmis au parquet qui a décidé de la poursuivre elle et l’ancien journaliste Reynaldo Santos qui avait écrit l’article.

Ce dernier a également été déclaré coupable lundi et libéré sous caution.

Les poursuites résultent d’une loi controversée sur la cybercriminalité, réprimant la diffamation en ligne mais aussi le harcèlement ou la pédopornographie.



"On m’a avertie : tais-toi ou tu seras la prochaine…C’est en partie pourquoi j’ai été visée", a expliqué la semaine dernière à l’AFP Mme Ressa. Le gouvernent du président Duterte a rejeté les accusations selon lesquelles cette affaire était politique et affirmé que les autorités veillaient à l’application de la loi, y compris contre les journalistes.