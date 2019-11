Commission européenne : Ursula Von der Leyen obtient le soutien du Parlement avec une confortable majorité

Une nouvelle Commission européenne renforcée peut prendre ses fonctions au 1er décembre : l'équipe de l'Allemande Ursula von der Leyen a obtenu sans surprise le feu vert du Parlement européen avec 461 voix contre 157, et 89 abstentions. La nouvelle présidente avait besoin d'une majorité simple de la part des eurodéputés et des voix des trois principaux groupes politiques de l'assemblée et elle les a, comme annoncé, obtenus. Elle pouvait compter sur un réservoir de 444 voix et en a donc récolté 17 de plus, une majorité relativement confortable, ce qui montre que la présidente a réussi à convaincre au-delà des partis traditionnels, ce qui est de bon augure pour la première proposition de la nouvelle équipe, le futur pacte vert qui doit faire de l'Europe le premier continent sans carbone. C'est aussi mieux que ce qu'avait fait Jean-Claude Juncker.

Avant ce vote, la présidente a présenté mercredi matin au Parlement européen son collège de 26 commissaires (sans Britannique) et ses objectifs pour les cinq années à venir, choisissant d'évoquer d'abord très largement la question du climat, avec le "Green Deal" confié aux mains de son premier vice-président Frans Timmermans. La première femme à la tête de l'exécutif européen met aussi la priorité sur la technologie.