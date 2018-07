Commerce, diplomatie... Israël ne veut pas rater son rendez-vous avec l'Afrique

"Israël est de retour en Afrique ; l’Afrique est de retour en Israël." C’est la formule préférée de Benjamin Netanyahou. Elle résume sa politique, lorsqu’il évoque ce continent. Une politique déjà très médiatisée lors de son premier voyage en Afrique, en juillet 2016. Un périple qui l’a emmené en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et en Ethiopie. Depuis 29 ans aucun chef de gouvernement israélien ne s’était rendu en Afrique.

Au cours des 18 mois qui suivront, il effectuera deux autres voyages de ce genre. En juin 2017, comme invité d’honneur du sommet des pays d’Afrique de l’Ouest au Liberia ; et en novembre de la même année, pour le Kenya, afin d’assister à la prestation de serment du président, tout juste réélu : Uhuru Kenyatta. Tout cela sans oublier les visites à Jérusalem de plusieurs chefs d’État africains. L’été 2017 a vu se succéder les chefs d’état d’Ethiopie, du Rwanda et du Togo. Et à l’automne, c’est une délégation des pays de l’Afrique de l’Ouest, membres du sommet économique du même nom, qui a atterri en Israël. L’occasion pour Netanyahou de photos officielles destinées aussi à montrer à son électorat le dynamisme de sa politique étrangère.

Quels sont ses objectifs ? Tout d’abord s’assurer d’un plus grand soutien au sein de l’assemblée générale de l’ONU, où le groupe africain compte 54 membres sur 193, avec, comme but plus éloigné, la volonté d’obtenir pour Israël le statut d’observateur au sein de l’Union africaine. Ce qui est loin d’être réalisé, compte tenu de l’absence de règlement du conflit israélo-palestinien. Dans ce contexte, il faut se souvenir de l’annulation du sommet de Lomé en Octobre 2017. Avec l’Afrique du Sud, et les pays du Maghreb, les Palestiniens avaient fait pression pour empêcher la réunion.

Reste le domaine économique et commerciale. Là, Israël remporte d’indéniables succès. Comprenant l’importance dans les années à venir du développement Africain, les hommes d’affaires sont très impliqués, que ce soit dans le cadre de projets conjoints ou d’investissements privés dans divers secteurs. Ainsi, au Rwanda, une entreprise israélo-américaine, Gigawatt Global, est à l’origine de l’établissement d’une centrale photovoltaïque, la première de ce genre en Afrique de l’Ouest. Elle fournit une électricité verte à plus de 15.000 maisons.