Comment va la France d’Emmanuel Macron ?

Le week-end sera au patriotisme, en France. Fête nationale ce samedi, finale de la Coupe du Monde le dimanche face à la Croatie...Les Français porteront haut leurs couleurs. Mais derrière de drapeau, derrière les festivités...Comment va la France?

La popularité d'Emmanuel Macron, après un peu plus d'un an de présidence, est en baisse. Il y a quelques jours, un sondage pour le Figaro/France Info dévoilait que sept Français sur dix jugent sa politique injuste, et 65% l'estiment même inefficace.

Qualifié par certains d' "hyperprésident", Emmanuel Macron ne laisse rien au hasard, assume une certaine centralisation du pouvoir et cadenasse sa communication. Quitte à être, pour 75% des Français, un président qui n'est ni humble, ni proche des gens. Si plusieurs de ses réformes ont provoqué une levée de boucliers, son dynamisme et sa détermination sont par contre reconnus et appréciés.

Que faut-il attendre de la suite de la présidence Macron? A-t-il répondu aux attentes des Français? Incarne-t-il une nouvelle forme de présidence? Comment les Français vivent-ils aujourd'hui leur patriotisme, leur attachement au pays?

La Fête nationale, et surtout la Coupe du Monde viennent-elles renforcer ces sentiments?

Pour en parler, Marie Vancutsem reçoit autour de la table de "Débats Première" ce vendredi 13 juillet en direct dès 12h sur La Première, Claude-France Arnould, ambassadeur de France en Belgique, Nicolas Baygert, professeur de communication politique à l’ULB et l’IHECS, Pascal Delwit, professeur de Sciences politique à l’ULB et Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po et directeur du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF).