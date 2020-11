Comment suivre l’élection présidentielle américaine sur les médias de la RTBF ?

Ce 3 novembre 2020, les Etats-Unis vont voter pour l’élection présidentielle. Pour cette 59ème élection, les deux candidats en lisse n’ont plus besoin d’être présentés : Donald Trump du côté des Républicains et Joe Biden pour les Démocrates. ►►► Chômage, immigration… ces courbes ont-elles baissé ou monté depuis que Trump a remplacé Obama ? Faites le test Durant cette nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre (heure belge), la RTBF vous propose un contenu spécial en fonction de chaque média. Voici un tour d’horizon de comment suivre le déroulement de ce jour fatidique tant attendu.

En télévision

Sur La Une et Auvio via nos journalistes et nos correspondants, retrouvez des directs ainsi que des reportages lors de nos journaux télévisés de 13h et 19h30. Ce mardi afin d’avoir les dernières tendances et atmosphères préélectorales à plusieurs endroits du pays, et mercredi le résumé de cette journée très spéciale pour les citoyens américains mais aussi aux yeux du monde entier. En plateau, afin de comprendre le processus de la présidentielle américaine, son concept de grands électeurs et les enjeux de se scrutin 2020 placé sous le signe de vives tensions et de l’épidémie de coronavirus.

Sur le web

Depuis une semaine, plusieurs journalistes de la RTBF parcourent différents états pour vous retranscrire l’atmosphère ainsi que les enjeux selon les régions aussi bien sur notre site info (via des articles et long formats) que sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook). Via des reportages ou avec les dernières informations, notre site info vous présente tous les articles liés à cette présidentielle américaine 2020 dans un dossier. L’occasion aussi de suivre toute la journée d’élection (mardi soir heure belge) et les premiers résultats états par états avec le candidat qui remportera les grands électeurs liés.

Pour l’annonce des résultats il faudra encore patienter un peu, et pas uniquement en raison du décalage horaire avec l’Amérique.

En radio

Retrouvez dans les bulletins d’informations et les journaux parlés les dernières actualités sur le scrutin. Ainsi que des reportages réalisés par nos journalistes présents sur place. Durant ces deux jours, la matinale de La Première sera consacrée aux enjeux et conséquence du résultat de cette 59ème élection présidentielle. Tandis que mercredi soir dans CQFD, Arnaud Ruyssen et Catherine Tonero se concentreront sur les résultats dans une émission spéciale de 20h35 à 23h.

Dans tous les médias publics francophones

Les Médias Francophones Publics unissent leurs forces pour vous faire vivre ce grand moment de la vie politique mondiale et surtout vie américaine. De mardi 23h à 6h du matin mercredi Alors que le pays est plus divisé que jamais, les journalistes des différentes rédactions partenaires décrypteront les informations en temps réel. Pour la RTBF, Eric Destiné sera en Floride, Aurélie Fogli au Texas et Alice Debatis dans le Minnesota. En plateau à Paris, Mehdi Khelfat, responsable éditorial " monde " à la RTBF amènera ses analyses. Réalisée en direct depuis les studios de France télévisions à Paris, cette soirée électorale sera diffusée en direct et en simultané sur la RTBF (La Trois – La première – Auvio), la Radio Télévision Suisse, France 2, France Info et à travers le monde grâce à TV5 Monde et à France 24.