Comment se sent-on après dix semaines de confinement ? Témoignage à Wuhan

"Se confiner chez soi est la meilleure chose à faire. Il s’agit d’être responsable envers soi-même. Si vous sortez, il est facile d’être infecté et ce virus n’est pas comme les autres virus, c’est très facile d’être infecté. Et une fois que vous êtes infecté, vous pouvez facilement mourir. La chose la plus responsable que vous pouvez faire pour vous-mêmes et pour rester vivant, c’est de rester chez vous." raconte Wang alors qu’elle marche à petits pas au bas de l’immeuble dans lequel elle habite.

75 jours de confinement

Soulagé de ne pas être tombés malade, ce couple d’habitants de Wuhan prend le temps d’expliquer comment on résiste à 10 semaines d’un confinement extrêmement strict. "Manger et dormir, manger et dormir, je pense que ça détend vraiment. J’ai travaillé pendant plus de 20 ans et je n’avais jamais rien connu de pareil." explique Wang alors que son mari écoute mais reste silencieux. L’installation d’une routine qui n’empêche pas les moments plus difficiles."Quand je suis confinée pendant un long moment, je me sens parfois déprimée. Mais quand j’y réfléchis, ça me calme, je me sens chanceuse de ne pas avoir été infectée par le nouveau coronavirus. Etre en bonne santé est le plus important."