"Comment ne pas mourir de faim": des élections législatives sous le signe des violences en Ethiopie

A son arrivée au pouvoir en 2018, qui avait fait souffler un vent d’espoir et d’unité dans ce pays de la Corne de l’Afrique aux plus de 80 ethnies, le Premier ministre Abiy Ahmed avait promis d’organiser les élections les plus démocratiques que l’Ethiopie ait jamais connues.

L’Ethiopie vote ce lundi lors d’élections législatives très attendues alors que le pays, le deuxième plus peuplé d’Afrique, est secoué par les violences dans la région du Tigré, en proie à la guerre et à la famine.

Dans la capitale Addis Abeba, banderoles de l’opposition et du Parti de la Prospérité d’Abiy Ahmed jalonnent les rues et différents mouvements politiques ont organisé d’ultimes rassemblements mercredi, dernier jour de campagne, scènes peu courantes lors des précédentes élections.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, avait envoyé l’armée fédérale au Tigré en novembre 2020 pour arrêter et désarmer les dirigeants du TPLF (Front de libération du peuple du Tigré), parti à l’époque au pouvoir dans cette région du nord du pays et qui défiait le gouvernement central.

Il avait alors promis une opération militaire courte, mais les combats se poursuivent et de nombreux rapports font état d’atrocités, notamment le recours généralisé au viol.

"Il y aura toujours de larges doutes sur la crédibilité du processus aux yeux de nombreux Ethiopiens ainsi que des observateurs internationaux", estime William Davison, du centre d’analyse International Crisis Group (ICG).

Ce qui est important pour les Tigréens pour le moment c’est comment rester en vie… Et ne pas mourir de faim.

"Nous avons une guerre qui est en cours, nous sommes dans une situation de famine, et les gens essaient de rester sains et saufs au Tigré", témoigne Daniel, Ethiopien originaire du Tigré. Lui a quitté le pays il y a 24 ans. Aujourd’hui, il est réfugié politique aux Pays Bas. "Il y a les troupes érythréennes qui ont envahi la région, les milices de la communauté Amhara, et les soldats de l’armée du gouvernement d’Aby Ahmed qui combattent contre les populations du Tigré. Donc, ces élections ne représentent rien chez nous, ce qui est important pour les Tigréens pour le moment c’est comment rester en vie… Et ne pas mourir de faim. C’est ce que ma famille dit aujourd’hui".

"L’impact est important, explique Patrick Ferras, géopolitologue et spécialiste de la région. Il faut se rappeler que la région-Etat du Tigré c’est environ 6 ou 7% de la population éthiopienne, donc ce sont des gens qui ne voteront pas, parce qu’il y a une opération militaire qui est en cours pour le moment, et que rien n’est fait pour qu’ils puissent voter. C’est important parce que ce n’est pas forcément un grand moment démocratique où tout le monde pourra voter."

Ces élections seront scrutées de près par les Occidentaux : les Etats-Unis ont exprimé leur inquiétude quant à l’exclusion d’un si grand nombre d’électeurs du processus et l’Union européenne a renoncé à envoyer une mission d’observation, faute de garantie du gouvernement sur ses conditions de travail.

Les Nations unies ont déclaré que plus de 90% des plus de cinq millions de personnes vivant au Tigré avaient besoin d’une aide alimentaire d’urgence et ont lancé un appel urgent pour obtenir plus de 200 millions de dollars afin d’intensifier leur réponse.

Les Etats-Unis ont décidé d’imposer des restrictions de visa à des responsables érythréens et éthiopiens accusés d’avoir attisé le conflit. Washington a par ailleurs annoncé des restrictions "à grande échelle" en matière d’assistance économique et sécuritaire à l’Ethiopie.

Pour Patrick Ferras, "Au Tigré, que ce soit le conflit militaire, l’implication de l’Erythrée, des milices Amhara, les conséquences humanitaires sont extrêmement graves. Les Etats-Unis, comme l’Union européenne se sont alarmés de se qui se passe, car il y a des risques de famine. Il y a eu beaucoup de pillages, des exactions, de viols, et si quelques-uns ont été condamnés, on est loin d’avoir fait la clarté sur ce point-là. Et la communauté internationale ne voit plus le Premier ministre comme étant l’homme providentiel, le futur homme de l’Afrique".

"Il y a un maître mot qui a été donné par tous les programmes de tous les partis politiques, ce sont les mots 'réconciliation nationale'. Ce sont des mots importants parce que c’est l’un des enjeux avec la lutte contre la pauvreté. Mais il faudra du temps avant d’atteindre cette réconciliation nationale", conclut Patrick Ferras.