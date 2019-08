Comment Magellan a changé notre vision du monde, il y a 500 ans

Nous sommes le 10 août 1519. Il y a exactement 500 ans. Au port de San Lucar de Barrameda, au sud de Séville, en Espagne, le navigateur portugais Fernand de Magellan lève les amarres. Il part rejoindre les îles Moluques, en Indonésie. Sa motivation : découvrir une nouvelle route riche en épices, commerce très juteux qui fleure bon la muscade et le clou de girofle. Sous son commandement, cinq navires et 237 hommes prennent la mer pour le compte de l’empereur Charles Quint, roi d’Espagne. Ces hommes représentent plus d’une dizaine de nationalités, avec des marins français, italiens ou grecs.

Mutineries, tempêtes et maladies

L’expédition est difficile: les hommes se découragent, la météo est capricieuse, le scorbut rend malade. Magellan doit faire face à des mutineries. Malgré tout, il parvient à démontrer qu’il existe bel et bien un passage entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique. C’est le fameux détroit de Magellan, entre le Sud du continent américain et l’île de la Terre de Feu. C’est lui qui donnera aussi son nom à l’océan Pacifique, car au moment où il le traverse, la mer est calme…

Mais avant même de découvrir ce passage entre Atlantique et Pacifique, en octobre 1520, Magellan a déjà perdu deux de ses navires, dans des circonstances différentes : l’un sombre dans les mers de l’extrême sud du continent américain ; l’autre a pris la fuite pour rentrer clandestinement en Espagne, et éviter les tempêtes des mers australes.