"Comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde", le nouveau livre qui fait trembler le clan Trump

C’est un énième livre sur Donald Trump qui est au cœur d’une bataille judiciaire avant même sa parution. Mais cette fois, la particularité de cet ouvrage, c’est qu’il est écrit par un membre de la famille Trump, la nièce du président américain, Mary Trump.

Mercredi soir, le juge d’une cour d’appel de New York a levé l’interdiction temporaire de parution de ce bouquin intitulé : "Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" ("Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde", en français). Un titre assez explicite qui permet d’affirmer qu’il contiendra des révélations potentiellement explosives pour Donald Trump à trois mois de l’élection présidentielle.

Avec cette décision de justice, l’éditeur Simon&Schuster pourrait imprimer et distribuer l’ouvrage de 240 pages de Mary Trump, qui doit sortir le 28 juillet.

Un brûlot de plus

Quelques semaines après le livre de John Bolton, l’ancien conseiller de Donald Trump, l’Amérique se prépare à de nouvelles révélations sur son président. Cette fois, l’auteure n’est autre que sa propre nièce Mary Trump, psychologue de 55 ans. Elle est la fille de Fred Trump Jr, frère aîné du président et qui est décédé en 1981 à 42 ans des suites d’alcoolisme. Son livre devrait donc aborder l’aspect familial du clan Trump, qui tente à tout prix d’empêcher sa parution.

Celui qui est à la manœuvre c’est Robert Trump, l’autre frère du président. Il avait saisi la semaine dernière un tribunal spécialisé de New York pour empêcher cette publication. Ses arguments : Le livre de leur nièce violerait un accord de confidentialité que Mary Trump avait accepté en lien avec l’héritage de son grand-père, Fred Trump, le père du président.