Comment lutter contre la présence de plastique dans les océans ?

Environ huit millions de tonnes de plastique finissent dans l’océan chaque année, c’est l’équivalent de 35 conteneurs maritimes déversés chaque heure qui passe. Les conséquences de cette pollution sont multiples et inquiétantes : la vie sous-marine est la première victime touchée, avec par exemple des poissons qui s’étouffent ou ingèrent des particules de plastique, un écosystème qui se modifie et se dégrade. A terme, et au-delà des océans, des conséquences sur l’homme sont inévitables. Le département environnement de l’ONU estime qu’en continuant comme aujourd’hui, il y aura autant de poissons que de plastiques dans les océans en 2050.

Il faut donc agir. Agir à grande et à petite échelle. Mais comment ?

Ce mardi 10 avril, l’exposition itinérante Ocean Plastic Lab ouvre ses portes devant le Parlement Européen à Bruxelles. Elle met en lumière les recherches en cours sur le sujet et les solutions à l’étude.

Le sujet sera au cœur de "Débats Première" ce mardi 10 avril de 12h à 13h sur La Première.