Comment les tensions en Biélorussie ont fini par s'inviter à l'intérieur même de l'Union européenne

L’arrestation d’un journaliste d’opposition et le détournement d’un avion Ryanair à Minsk provoquent une crise diplomatique entre l’Union européenne et la Biélorussie. Cette ancienne république soviétique aux marges de l’Europe dirigée par l’autoritaire Alexandre Loukachenko est restée dans la sphère d’influence de la Russie. La vague de contestation de l’été 2020 a été étouffée à coups d’arrestations et de répression. Mais aujourd’hui la tension entre le gouvernement et l’opposition déborde des frontières et a surpris l’Union européenne ce week-end.

Une mise en scène pour dérouter l’avion

Roman Protassevitch se sentait épié, quelqu’un a même essayé de photographier son passeport à l’embarquement.

Le vol FR4978 Athènes-Vilnius à bord duquel voyageait Roman Protassevitch était un vol considéré comme intra-européen : opéré par Ryanair, compagnie européenne, irlandaise avec une immatriculation en Pologne, entre deux capitales européennes. Seulement, l’avion a traversé l’espace aérien biélorusse, et c’est là, à 30 km de la destination seulement, 2 minutes de vol, que sous prétexte d’une alerte à la bombe qui exploserait à l’arrivée à Vilnius, un mail envoyé par le Hamas avec des références au soutien européen à Israël, les pilotes ont été déroutés. Vers Minsk alors que l’aéroport le plus proche était Vilnius. Le pilote a fait demi-tour. Les messages de la tour de contrôle de Minsk l’ont ordonné à l’équipage, avec l’aide d’un chasseur Mig-29, dépêché pour l’escorter comme le prévoit la procédure. En Belgique aussi, des F-16 sont prêts à décoller séance tenante en cas de problème avec un avion de ligne. Le journaliste a été extrait manu militari et arrêté.

►►► A lire aussi: Roman Protassevitch, itinéraire d'un journaliste d'opposition qui n'a connu que le régime de Loukachenko

Des agents biélorusses voyageaient à bord du vol, ils se sont éclipsés à Minsk, mission accomplie. Ont-ils mis la pression sur l’équipage ? Il y a eu un échange entre un passager et l’équipage à propos d’une alerte à la bombe. Michael O’Leary, le patron de Ryanair parle de détournement d’avion par un Etat.

La fouille des bagages en soute dans l’avion n’a eu lieu qu’après l’arrestation de Roman Protassevitch, sur le tarmac à proximité de l’appareil où se trouvaient encore des passagers. Une manière de faire illogique. Tout cela fait penser une mise en scène. La bombe n’existait pas, le Hamas pointé du doigt par la Biélorussie dément toute implication et accuse Minsk de manipulation.

Piraterie, détournement d’avion, les accusations sont donc lourdes contre le régime biélorusse qui se retranche derrière une pseudo-légalité pour justifier le déroulement des événements et prétend que la tour de contrôle de Minsk n’a pas forcé l’avion à atterrir sur son terrain.

Un espace aérien déserté

Les réactions européennes ont fusé. Le Premier ministre polonais a rapidement évoqué un détournement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aussi. Les sanctions ont suivi.