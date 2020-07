Comment les cartels de la drogue profitent de l’épidémie de coronavirus au Mexique

Le Mexique est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus en Amérique latine. Le gouvernement mexicain est accusé d’avoir réagi tardivement et de ne pas en faire assez pour aider la population qui subit les conséquences d’une économie partiellement à l’arrêt. Dans ce contexte, certains des puissants cartels de la drogue tentent d’intervenir pour combler ce vide et profitent de la situation pour se rapprocher de la population en fournissant une aide alimentaire aux plus démunis.

L’épidémie de coronavirus, arrivée plus tardivement qu’en Europe, ne ralentit pas au Mexique. Le gouvernement du président de gauche Andrés Manuel López Obrador est pointé du doigt, notamment pour avoir tardé à prendre des mesures sanitaires afin de prévenir la propagation du virus.

Il y a quelques jours, les États-Unis Mexicains sont devenus le cinquième pays qui compte le plus de victimes du coronavirus dans le monde, dépassant ainsi l’Espagne et la France. Si le Mexique est le dixième pays le plus peuplé de la planète avec ses plus de 126 millions d’habitants (plus que la France et l’Espagne réunies), il est aussi le huitième pays avec le plus grand nombre de cas de Covid-19 officiellement déclarés sur la planète.

De plus, plusieurs études estiment que le nombre de victimes (plus de 30.000 morts) est sous-estimé. Et ce qui inquiète les experts c’est que l’épidémie est loin de s’essouffler. Depuis le déconfinement progressif annoncé le 1er juin, le nombre de cas a triplé dans le pays et les mesures sanitaires sont loin d’être respectées par toute la population.