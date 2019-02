Comment le papier toilette détruit la forêt boréale canadienne, l'un des poumons de la planète?

Dans un nouveau rapport intitulé "The Issue with Tissue: How the U.S. Is Flushing Forests Away", le Conseil de Défense des Ressources Naturelles (NRDC) accuse le papier toilette américain de détruire la forêt boréale du Canada, la plus grande forêt intacte du monde.

"Durant les 150 dernières années, depuis que le papier toilette a été inventé, les Américains ont développé une demande insatiable pour ces petits rouleaux blancs" affirme le NRDC. En moyenne, un ménage de 4 personnes aux Etats-Unis utilise plus de 45 kg de papier toilette par an, beaucoup plus que le reste du monde.

Se tourner vers le recyclé

Le NRDC a appelé Procter & Gamble (P&G), qui détient plusieurs marques de papier toilette, à "arrêter de déforester des zones intactes et à se tourner vers des alternatives plus écologiques comme du papier recyclé". Une méthode qui comporte plusieurs avantages : "elle ne nécessite pas de raser des forêts et émet 1/3 des émissions de gaz à effet de serre".

Source de biodiversité

La forêt boréale Canadienne est "indispensable dans le combat contre le réchauffement climatique puisqu'elle stocke l'équivalent en carbone du double des réserves mondiales de pétrole" mais elle héberge aussi une forte biodiversité. Le caribou boréal, le lynx du Canada et la martre d'Amérique sont trois espèces qui résident dans cette forêt tout comme les nombreuses populations indigènes.

Et en Europe ?

En 2017, Greenpeace exposait une situation similaire en Europe où Essity (Lotus, Tempo, Velvet...), le deuxième plus grand fabricant de mouchoirs et de papier toilette au monde, était responsable de la destruction de vastes parcelles de forêts boréales en Suède, en Finlande et en Russie. Début 2018, l'ONG déplorait un manque de réaction de la part du géant et lui demandait "d'arrêter de parler et de réellement faire quelque chose pour protéger cette forêt sauvage."