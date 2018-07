Comment la qualification des Diables en demi-finale a sans doute précipité la chute du gouvernement haïtien

Le Premier ministre haïtien Jack Guy Lafontant a annoncé samedi dernier avoir démissionné dans une déclaration à la tribune de la Chambre des députés où il était convoqué par les parlementaires exigeant son départ du pouvoir, une semaine après qu'une vague de violence populaire a plongé le pays dans l'incertitude.

Mais ce qu'on sait moins, c'est que cette vague a sans doute été facilitée... par la victoire des Diables rouge contre le Brésil en quart de finale du Mondial 2018 en Russie, comme le relèvent nos collègues de la VRT.

Cela peut sembler fou, mais il faut savoir que depuis des années, le pays d’Amérique du Sud envoie des troupes de l’ONU à Haïti et les deux pays entretiennent des relations étroites. De nombreux articles parlent d'ailleurs du soutien des Haïtiens à la Seleçao, et des explosions de joie qu'ont provoqué à Port-au-Prince la qualification brésilienne aux dépens du Mexique.

Or, le point de départ de la vague de violence qui a conduit à la chute du gouvernement, c'est l'importante hausse des prix des produits pétroliers dans ce pays où la majorité de la population vit dans une pauvreté extrême. Une hausse annoncée le vendredi 6 juillet. Les ministères de l’Économie, des Finances, du Commerce et de l'Industrie ont en effet annoncé le vendredi 6 juillet l'augmentation des prix de l'essence de 38%, celui du diesel de 47% et celui du kérosène de 51%, à compter du samedi 7 juillet à minuit.

Le nouveau cadre de référence entre le Fonds monétaire international (FMI) et Haïti, signé en février, impliquait en effet la cessation de la subvention publique des produits pétroliers, source conséquente du déficit budgétaire de l’État. " De 2010 à 2018, Haïti a subventionné les carburants à hauteur de 50 milliards de gourdes, soit environ un milliard de dollars. Ce montant aurait pu nous permettre de construire beaucoup de kilomètres de route (...), beaucoup de salles de classe (...), beaucoup de centres de santé", avait tenté d'expliquer le chef du gouvernement pour justifier la mesure impopulaire.

Une mesure annoncée donc... en plein match du Brésil contre la Belgique. Pour mieux faire passer la pilule en cas de victoire de la Seleçao? Peut-être bien. Mais si c'était le cas, le plan a tourné court. Dès la fin du match, les Haïtiens, furieux, ont envahi les rues, rapporte la VRT. Un protestataire s’exprime dans la rue où des pneus brûlent en arrière-plan dans un reportage de l’émission Terzake : "Le gouvernement a décidé d’augmenter le prix des carburants. Maintenant que le Brésil a perdu, la Coupe du monde est terminée et la protestation peut commencer."

La révolte dans les rues a finalement duré une semaine jusqu’à la chute du gouvernement le 14 juillet....