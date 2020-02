Comment la consommation de sodas a chuté de 25% au Chili grâce à une nouvelle législation

Chez nous existe le Nutriscore, un étiquetage non contraignant permettant de classifier un aliment de la lettre A (vert foncé pour un produit sain) à la lettre E (rouge vif pour un produit malsain). Mais ce système connaît de nombreux écueils et ne bénéficie pas encore d’une homogénéisation au niveau européen. Au Chili, au terme d’un long combat politique contre les multinationales agroalimentaires, le sénateur Guido Girardi, un ancien pédiatre, parvient à faire adopter une loi des plus restrictives au monde en matière de publicité sur les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Son objectif : protéger les enfants contre la malbouffe. "La première chose que nous avons faite avec la loi est le droit de savoir", explique Guido Girardi dans le documentaire "Un monde obèse" diffusé récemment sur La Une . "On a créé des logos qui permettent en un coup d’œil de savoir si le produit contient beaucoup de sucre, de sel, de gras, de calories. Cela doit prendre quelques secondes. Nous voulions qu’un enfant de six ans puisse comprendre." Concrètement, il s’agit de quatre logos de couleur noire avec une simple mention à chaque fois : "trop de calories", "trop de sel", "trop de sucre", "trop de graisses saturées".

Le Chili, dans le continent sud-américain, c’est 17 millions d’habitants et une troisième place sur le podium mondial du surpoids et de l’obésité. Mais la situation est en passe de changer. Notamment, depuis qu’une législation adoptée en 2016 impose des avertissements sur tout produit alimentaire quant à la présence élevée de sucres, graisse et sel mais aussi l’interdiction de la publicité visant les enfants et la vente de produits sucrés dans les écoles. Résultat, selon une récente étude publiée par le journal scientifique PLOS : une baisse de près d’un quart (23,7%) de la consommation de boissons sucrées. Le tout en l’espace de 18 mois, seulement.

C'est l'un des problèmes de santé publique les plus visibles et les plus graves auquel l'humanité ait jamais été confrontée. Le nombre de personnes obèses dans le monde a doublé en quarante ans. Ce mal ne connaît pas de frontière. Il s'étend aussi bien aux pays en développement qu'aux pays industrialisés et touche des individus de plus en plus jeunes... Les enfants en sont les premières victimes. Cette épidémie entraîne diabète, maladies cardio-vasculaires et cancers. Avec le tabagisme, l'obésité est devenue l'autre principale "cause évitable" de mortalité prématurée. Pourquoi ? Plusieurs armes, des plus visibles aux plus insidieuses, sont braquées sur nous et nous poussent vers l'obésité. Où que nous vivions, elles nous guettent à tous les âges de la vie. Quelles sont ces armes ? Qui les détient ? Comment s'y soustraire ? Comment reprendre le contrôle de nos assiettes et stopper l'épidémie ? La guerre contre l'obésité se joue au croisement de plusieurs lignes de fronts : politique, économique, sociétale, scientifique et médicale. Face à l'impuissance des Etats, la société civile lutte contre le tout puissant lobbying de l'industrie agro-alimentaire. Alors que les soi-disant remèdes miracles contre l'obésité montrent leurs limites, les chercheurs décryptent les causes pour envisager de nouveaux traitements. Cette investigation à contre-courant nous entraîne dans une grande enquête internationale pour mettre fin aux idées préconçues et démêler le vrai du faux.

Un monde obèse - Allons-nous tous devenir gros ? - 31/01/2020 C'est l'un des problèmes de santé publique les plus visibles et les plus graves auquel l'humanité ait jamais été confrontée. Le nombre de personnes obèses dans le monde a doublé en quarante ans. Ce mal ne connaît pas de frontière. Il s'étend aussi bien aux pays en développement qu'aux pays industrialisés et touche des individus de plus en plus jeunes... Les enfants en sont les premières victimes. Cette épidémie entraîne diabète, maladies cardio-vasculaires et cancers. Avec le tabagisme, l'obésité est devenue l'autre principale "cause évitable" de mortalité prématurée. Pourquoi ? Plusieurs armes, des plus visibles aux plus insidieuses, sont braquées sur nous et nous poussent vers l'obésité. Où que nous vivions, elles nous guettent à tous les âges de la vie. Quelles sont ces armes ? Qui les détient ? Comment s'y soustraire ? Comment reprendre le contrôle de nos assiettes et stopper l'épidémie ? La guerre contre l'obésité se joue au croisement de plusieurs lignes de fronts : politique, économique, sociétale, scientifique et médicale. Face à l'impuissance des Etats, la société civile lutte contre le tout puissant lobbying de l'industrie agro-alimentaire. Alors que les soi-disant remèdes miracles contre l'obésité montrent leurs limites, les chercheurs décryptent les causes pour envisager de nouveaux traitements. Cette investigation à contre-courant nous entraîne dans une grande enquête internationale pour mettre fin aux idées préconçues et démêler le vrai du faux.

Au Chili, plus personne ou presque n’ignore ces nouvelles dispositions (introduites par étapes) et les habitudes de consommation ont changé. Dans ce pays où trois-quarts des adultes et plus d’un enfant sur deux sont en surpoids ou obèses, les autorités étaient clairement sommées de réagir. L’alternance politique n’a d’ailleurs rien changé. Le système voté sous la présidence de la socialiste Michelle Bachelet et maintenu par le président actuel, l’homme d’affaires ultralibéral Sebastian Piñera, est toujours en place. Résultat : baisse de la consommation des boissons sucrées et dans le même temps, hausse de la consommation d’eau et de jus dans sucres ajoutés.

Publicité interdite à la télévision

On l’a dit : il ne s’agit pas uniquement d’une affaire de logos. La législation chilienne va beaucoup plus loin. Par exemple, les grandes marques ne peuvent plus utiliser de personnages animés pour séduire les enfants. La publicité pour les produits trop gras, trop sucrés et trop salés est interdite à la télévision entre 6 h et 10 h du matin. Mais ce qui est certain, c’est qu’une fois en magasin, les familles expliquent être grandement influencées dans leur comportement d’achat par les logos noirs. Plus il y a de logos sur un emballage, moins l’aliment donne envie. Selon l’étude, le système a des effets aussi bien auprès des classes socioprofessionnelles éduquées que des classes moins favorisées. "Un tel effet au niveau national en l’espace d’une année, c’est tout simplement du jamais vu", réagit dans le New York Times Lindsey Smith Taillie, nutritionniste à l’Université de Caroline du Nord, en charge de l’étude publiée dans PLOS. "C’est un signe encourageant dans la mise en place de mesures qui se renforcent les unes les autres. C’est dans ce sens qu’il faut aller afin de combattre véritablement des maladies comme l’obésité, l’hypertension et les diabètes."