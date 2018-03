Comment fabrique-t-on les cloches? Visite d'une fonderie au coeur de l'Italie (vidéo)

La légende veut que les cloches des Eglises partent à Rome quelques jours avant Pâques, pour revenir chargées d’œufs décorés. Mais, dans la réalité, la fabrique des cloches du Vatican existe bel et bien. Elle se trouve à Agnone (dans la région Molise). La famille Marinelli y fabrique des cloches depuis près de mille an. Notre journaliste Valérie Dupont s'est rendue sur place.

A 200 km de Rome, des fondeurs construisent des cloches selon une méthode artisanale qui remonte au Moyen-Age. Ici, tout commence par la fabrication d'un gabarit. "Cette cloche pèsera 200 kilos. C'est écrit sur le gabarit. Ce sera un do avec un diamètre de 102 cm", explique Ettore Marinelli, employé de la fabrique. Pour lui, "nous sommes comme au Paradis. Souvent les visiteurs disent que nous avons plus de saints ici qu'au paradis."

A 81 ans, Antonio Delli Quadri fabrique des cloches depuis 1954. Il est le maître d'oeuvre de cette fonderie qui se transmet depuis 700 ans les secrets de la fabrication de cet instrument très particulier. "C'est un instrument musical qui est formé d'un nombre infini de connaissances. C'est de la mathématique, de la géométrie, de la physique, des sciences appliquées, des vibrations... et évidemment musique", détaille Antonio.

Mélange de "matériaux pauvres"

Après trois mois de travail, à l'intérieur de leur manteau d'argile, les formes sont prêtes pour la coulée de bronze. Pour cela elles sont enterrées dans une fosse, sous la terre. "On commence avec des matériaux pauvres, la terre, l'eau, le charbon de bois, les briques, le bois, l'argile… et tout cela permet de fabriquer cet important objet religieux que certains ont souvent défini comme 'la voix du Christ'", poursuit Pasquale Marinelli de la Fonderie pontificale Marinelli.

Dans la fonderie du Vatican, la fusion donne lieu à une cérémonie particulière qui existe depuis la nuit des temps. Alors que 2000 kg de bronze s'enfoncent dans le sol pour former trois cloches, la litanie des Saints accompagne toute la durée de la coulée. Cette prière rappelle que la musique des clochers a aussi un rôle important.

Chaque modèle est unique

"Les cloches de la Basilique Saint-Pierre sont des cloches très antiques qui ont été fabriquées sur place au Vatican. Mais nous pensons, sans en avoir la preuve, que nos ancêtres faisaient partie des artisans qui ont participé à la fabrication de ces cloches…", affirme Armando Marinelli.

Chaque cloche est unique : elles ont leur forme, leur son... La note de chaque instrument dépend de son diamètre et de son poids, plus la cloche est grande plus sa note sera grave. Et ce dimanche 1er avril, elle sonneront de toutes leurs forces au Vatican pour le jour de Pâques.