Comment entamer une transition énergétique en Europe ?

Le changement climatique, c'était l'une des 10 priorités de la Commission de Jean-Claude Juncker. Est-ce que cela a suffit à faire bouger les lignes? Claude Turmes, secrétaire d'état luxembourgeois au développement durable, répond dans La Semaine de l'Europe sur La Première.

Cette semaine, on a appris que la chancelière allemande, Angela Merkel, voulait interdire les interdictions de véhicules diesel promulguées par plusieurs villes. Une interdiction d'interdire qui vise surtout à permettre au diesel de continuer de rouler à Francfort, là où se dérouleront d'importantes élections régionales ce dimanche, paradoxale comme attitude quand on voit la vague verte qui a déferlée sur la Bavière il y a 10 jours.

"Mme Merkel est trop proche du lobby automobile. Et, d'ailleurs la montée des verts en Allemagne est largement liée au fait que les citoyens dans les grandes villes allemandes en ont marre du lobby diesel", explique Claude Turmes.

Que répondre à ces lobbys qui garantissent que si l'on touche au secteur automobile, on touche à quelques milliers d'emplois ?

Claude Turmes l'affirme que "toutes les études montrent que la transition énergétique, la transition vers l'économie circulaire également, vont créer plus d'emplois que l'ancien modèle. Dans l'industrie automobile, la situation est plus nuancée. Il y aura encore des milliards de voitures mais il y aura moins de techniciens nécessaires pour construire des moteurs thermiques. Et, il y aura de plus grands besoins concernant la construction de la voiture de demain, qui sera digitale et électronique. Il faut regarder la mobilité dans son ensemble."

