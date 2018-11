Comment Donald Trump attise les tensions dans les familles américaines

Ce 6 novembre 2018, ce sont les élections législatives de mi-mandat aux Etats-Unis. L’enjeu pour Donald Trump et les républicains est de taille: garder la majorité au Congrès. Au sein de ce Congrès, les tensions sont plus vives que jamais entre républicains et démocrates.

Depuis deux ans, beaucoup affirment que la société américaine, elle aussi, est de plus en plus divisée entre pro et anti-Trump. Découvrez dans ce reportage tourné dans l’Ohio pourquoi il est difficile d’en parler dans les familles, avec cet exemple de la famille belgo-américaine Potts.