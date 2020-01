Comment analyser la riposte iranienne sur des bases militaires américaines en Irak? Risque d'escalade ou retour à un statu quo?

"Les Iraniens ont décidé de battre le fer pendant qu’il était chaud et ils ont bien compris qu’il y avait un engouement populaire dans leur pays . Ils ont essayé de capitaliser là -dessus au travers d’une réaction rapide", explique Vincent Eiffling, chercheur au Centre d’étude des crises et des conflits internationaux de l’UCLouvain et au Grip.

Pour ce spécialiste de l’Iran il faut mettre cette riposte en perspective avec les déclarations qui ont été faites en Iran après l’attaque. Les déclarations qui ont suivi vont plutôt dans le sens de l’apaisement puisque les Iraniens ont clairement dit "Nous avons mené une riposte proportionnée. Maintenant si les Américains ne ripostent plus, pour nous l’affaire est close".

Les Iraniens chercheraient donc à retourner à un statu quo avant l’assassinat du général Soleimani. "Maintenant la balle est dans le camp des Américains", selon le chercheur belge. Et la réaction des États-Unis dépendra certainement du nombre de victimes côté américain.

"Il est clair que maintenant il y a un jeu de communication entre les deux parties avec l’Iran qui parle de 80 morts, et les États-Unis qui, pour l’instant, ont tendance à calmer le jeu… On verra bien ce qu’il en est mais il est clair que les pertes humaines entraînent un bagage émotionnel important" alors que s’il s’agit uniquement de dégâts matériels, les États-Unis pourraient plus facilement justifier une non-réaction.