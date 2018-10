Comment Alexandra D. s'est fait passer pour une victime des attentats de Paris

En France, un procès très attendu s'ouvre aujourd'hui : celui d'une présumée fausse victime des attentats de Paris. La jeune femme avait affirmé avoir été blessée à la terrasse du café "Le Carillon" à Paris lors des attentats djihadistes du 13 novembre 2015. Elle a même été indemnisée, avant que de nombreux doutes ne soient soulevés.

Frédéric Says, le correspondant de la RTBF à Paris explique comment la jeune femme avait tout fait pour qu'on la croit : "le lendemain des attentats qui ont ensanglanté la capitale française, elle témoigne devant l'un des bars visés. Les yeux rougis, cette jeune femme explique à la chaîne américaine CNN qu'elle a perdu deux amis à cette terrasse et qu'elle a échappé à la mort à quelques minutes près. Les mois passent et la version change. Ensuite, elle affirme avoir été blessée au bras par une rafale de kalachnikov. Elle se fait dès lors tatouer l'emblème de la ville de Paris pour se reconstruire, dit-elle. Elle adhère aussi à une association de victimes du 13 novembre. La jeune femme de 32 ans est même indemnisée à hauteur de 20 000 euros, avant que son témoignage ne suscite des doutes parmi les rescapés."