Commémorations du Débarquement: des para-commandos belges sautent sur Sainte-Mère-Eglise

17 avions gros porteurs de sept nationalités ont largué près de 1400 parachutistes - un millier de militaires et 400 civils, dont certains en uniforme d'époque - non loin de ce lieu mythique dans l'histoire du Débarquement, situé dans le département de la Manche.

Des passages de la Patrouille de France avec neuf avions d'entraînement Alpha-Jet militaires et une démonstration d'une équipe civile, le Breitling Jet Team, qui vole sur sept L-39C Albatros ont également eu lieu. Une trentaine d'avions au total ont largué des parachutistes, dont des C-47/DC-3 alias Dakota d'époque et le C-130 belge immatriculé CH-11.

Sur le fuselage, on pouvait voir les trois bandes blanches et deux noires typiques du Débarquement - à l'image de celles qui avaient été peintes, souvent à la hâte, le 5 juin 1944, sur le fuselage et les ailes des avions alliés pour leur permettre de se reconnaître et d'éviter les tirs fratricides.