Comme un air de Concorde dans le ciel ou le retour des avions supersoniques commerciaux

Boom’s Overture, l’avion supersonique compte entre 65 et 88 sièges. Il sera initialement tarifé en classe affaires et réduira le temps de vol transatlantique de 50% soit environ trois heures et demie entre la capitale britannique et New-York, 4 heures avec Franckfort.

L’ère des vols commerciaux supersoniques réguliers a pris fin en 2003 lorsque le Concorde, piloté par Air France et British Airways, a été retiré après 27 ans de service.

Il est vrai que l’appareil a toujours peiné à trouver son public, et qu’il a définitivement cessé de faire en 2000, lorsqu’un accident s’était produit quelques minutes après le décollage entraînant la mort de 113 personnes.