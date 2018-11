Coltan, or, diamants... La difficile traçabilité des "minerais de conflit" en RDC

Sur la mine de Birambo, une bande de terre boueuse et de trous à flanc de colline, s’activent des centaines de "creuseurs". Armés d’outils rudimentaires, ils s’échinent au travail pour récolter des fragments de pierre grisâtre : le coltan. Ce minerai, principal composant de l’étain, est un excellent conducteur. Il est indispensable à la fabrication des téléphones portables, ordinateurs et autres objets électroniques de notre quotidien. La République démocratique du Congo abrite un des sous-sols les plus riches du monde, bourré d'or, coltan, cobalt, étain, cuivre et diamants.

Dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, l’immense majorité des mines sont exploitées de manière artisanale. "Dans les années 1990, l’exploitation artisanale s’est développée sur tout le territoire de l’Est du pays, explique Fidel Bafilemba, directeur du Groupe d'appui à la traçabilité et à la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Avec l’insécurité, et l’incapacité de l’État, de mobiliser les capitaux nécessaires pour gérer les mines, une économie informelle s’est mise en place, abandonnée aux groupes armés et aux militaires congolais."